2 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





59 лет назад (1960) родился ОРАЗБАЙ Асхат Тутхишбаевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

Родился в г. Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан). Окончил Ташкентский государственный университет.

Трудовая деятельность: военный переводчик в Демократической Республике Афганистан (1982-1983); редактор Гостелерадио (1985-1990); преподаватель, заместитель декана факультета востоковедения Казахского государственного университета (1990-1992); второй секретарь, помощник министра иностранных дел РК (1992-1994); первый секретарь, советник посольства РК в Иране (1994-1999); заместитель директора департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2001); политический советник специальной миссии ООН по Афганистану, г. Исламабад (2001-2002); директор департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (2002-2003); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2004); генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (2004-2006); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от РК (2006-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Туркменистане (2008-2012). Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия (с 2012 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству (с 2015 года).

На занимаемой должности - с января 2019 года.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2007), «Астананың 10 жылдығы» (2008), Почетной грамотой РК (2010). Отмечен Благодарностью Президента РК (2010).





48 лет назад (1971) родилась известный журналист ЖЕКСЕНБАЙ Бибигуль Нургаликызы. Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный университет имени аль-Фараби, журналистика; Институт при Казахском государственном университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, документоведение и документационное обеспечение управления.

Трудовая деятельность: корреспондент республиканской газеты «Спорт» (1992-1993); корреспондент республиканской общественно-политической газеты «Жас Алаш» (1993-1994); корреспондент еженедельной газеты «Атамура» (1994-1996); редактор, корреспондент, продюсер, заместитель директора Центрального бюро Агентства «Хабар», город Астана (1996-2007); заместитель директора дирекций информационных программ, директор дирекций информационно-аналитических программ Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» (06.2007-12.2007); заместитель генерального директора национального телевидения РТРК «Казахстан» (2007-2008); заместитель генерального директора - главный редактор ТВ «Эра» (2008-2010); генеральный директор ТВ «Седьмой канал» (2010-2011); председатель Совета директоров ТВ «Седьмой канал» (2011-2016).

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл». Удостоена званий Деятель культуры Казахстана, «Человек года-2006». Лауреат премии Президента Республики Казахстан в области СМИ.





47 лет назад (1972) родился КУШКУМБАЕВ Санат Кайрслямович - заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ).

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, политология (1996); аспирантуру КазНУ имени аль-Фараби, кафедра политологии (1999); докторантуру КазНУ имени аль-Фараби, кафедра политологии (2007).

Трудовая деятельность: преподаватель Гуманитарного института имени Д.А. Кунаева (1996-1997); научный сотрудник Института развития Казахстана (1997-1998); заместитель директора; заведующий отделом комплексных проблем международных отношений Института востоковедения имени Р.Б. Сулейменова Министерства образования и науки РК (1999-2005); первый заместитель директора КИСИ при Президенте РК (2006-2009); заместитель председателя комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (04.2009-09.2009); главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК (2009-2014).

Награжден медалями «10 лет Шанхайской организации сотрудничества» (2011), «Ерен еңбегі үшiн» (2015), «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015), «20 лет Астане» (2018), «25-летие КИСИ при Президенте Республики Казахстан» (2018); нагрудным знаком «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» (2016).

На занимаемой должности - с августа 2014 года.