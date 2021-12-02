2 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день борьбы за отмену рабства

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Именно в этот день в 1949 году принята Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Любой акт принуждения человека, тем более превращения его в раба, осуждается как отрицание целей и Устава ООН. Уважение человеческого достоинства должно лежать в основе любого цивилизованного гражданского общества.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Москве на общем собрании Международной инженерной академии Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был избран академиком Международной инженерной академии.

В 2006 году на базе Казахстанского миротворческого батальона (Казбат) была сформирована казахстанская миротворческая бригада «Казбриг», являющаяся миротворческим формированием, предназначенным для выполнения обязательств Республики Казахстан по поддержанию международного мира и безопасности совместно со странами-партнёрами.

В 2008 году в Астане открылся Международный центр культур и религий. Центр создан по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, озвученной им на II Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В 2009 году в Караганде состоялось открытие мемориала погибшим пожарным. Памятник, установленный около здания ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ», сооружен на добровольные пожертвования сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям области и его подразделений. В общей сложности собрано около 2,5 млн тенге. Средства в этот фонд внесли и родственники погибших пожарных.

В 2011 году в Ташкенте на узбекском языке была издана книга Президента РК Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь», рассказывающая о самых трудных и ярких моментах в новейшей истории Республики Казахстан. В отдельных главах освещены процессы приватизации и проведения земельной реформы, рассказано о переносе столицы в Астану и первом полете казахстанца в космос.

В 2011 году в Баку в рамках IV Международной банковской конференции государств-участников СНГ состоялась церемония награждения Международной инвестиционной премией «Инвестиционный ангел». Среди государств СНГ - лидеров по притоку прямых иностранных инвестиций за последние 15 лет, лауреатом в номинации «Самые динамично развивающиеся субъекты СНГ» стала Карагандинская область.

В 2014 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был удостоен высокого звания Туркменистана «Почетный старейшина народа». Специальный нагрудный знак ему вручил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Нагрудный знак звания Туркменистана «Hormatly il ýaşulusy» имеет форму покрытого красной и белой эмалью восьмиугольника, выполненного в виде позолоченных корон. Изображения украшены орнаментами, промежутки между которыми покрыты позолотой и эмалью белого цвета. На колодке, покрытой эмалью зелёного цвета, имеется надпись «TÜRKMENISTAN», изображены полумесяц и пять звёзд. Нагрудный знак и его колодка изготовлены из позолоченного серебра 925 пробы.

В 2016 году в польском городе Вроцлав казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик победила в международном турнире памяти гроссмейстера Кристины Радзиковской.

По итогам девяти раундов Жансая набрала 7 баллов и обогнала гроссмейстера (2009) среди женщин Анастасию Боднарука (Россия) - 6,5 и гроссмейстера (2009), бронзового призера чемпионата Европы (2010) среди женщин Монику Соцко (Польша) - 6.

В 2016 году в казахстанскую столицу доставлены уникальные экспонаты для будущего музея истории казахстанского космоса. Специальным автофургоном из подмосковного города Королев в Астану прибыл макет спускаемого аппарата и макет скафандра казахстанского космонавта Айдына Аимбетова.

В 2016 году Советом ветеранов департамента внутренних дел Акмолинской области впервые была учреждена общественная премия «АБЫРОЙ, НАМЫС, ЕРЛІК». Эта премия присваивается сотрудникам органов внутренних дел за заслуги в охране правопорядка, борьбе с преступностью, а также полицейским, особо отличившимся, проявившим мужество и отвагу при несении службы.

В 2017 году в Актобе была открыта стела «Қазақ халқына мың алғыс», символизирующая благодарность казахскому народу от имени всех этносов, которые когда-то были депортированы в Казахстан, и для которых он стал настоящей Родиной. Проект реализован на средства местных предпринимателей в рамках программы «Туған жер».

В 2018 году в столице Испании состоялась торжественная церемония открытия Центра казахстанской литературы и искусства в библиотеке Испанского агентства по международному сотрудничеству в целях развития (AECID), по итогам которой был подписан Общий протокол действий между Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Библиотекой Испанского агентства международного сотрудничества в целях развития (AECID).

В 2019 году в Отырарском районе Туркестанской области открылся первый в стране Туристический центр, созданный в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и расположенный на территории Отырарского государственного археологического музея, будет способствовать пропаганде неповторимого оазиса и богатого наследия Отырара как среди казахстанцев, так и иностранцев, обеспечит сохранность и защиту культурно-исторического наследия.

В 2020 году казахстанский фильм «Девушка и море» получил приз «Лучшая социальная драма» на кинофестивале Silk Road Film Awards - Cannes во Франции. В основу социального фильма легли события из реальной жизни подопечной Ассоциации родителей детей-инвалидов (АРДИ) Динары Шариповой.