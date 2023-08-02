2 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

71 год назад (1952) родился КАСЫМБЕКОВ Махмуд Базаркулович – государственный деятель Республики Казахстан.

Уроженец г. Шу Жамбылской области. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая, учитель математики (1974); Алматинский институт народного хозяйства, экономист (1985); Алматинскую высшую партийную школу, политолог (1990).

Трудовая деятельность: старший пионервожатый средней школы (1969); заместитель секретаря, секретарь комитета комсомола Казахского педагогического института (1970-1976); секретарь Алма-Атинского горкома, секретарь Алма-Атинского обкома, заведующий отделом ЦК ЛКСМ Казахстана (1976-1983); инструктор Алма-Атинского обкома, инструктор, заведующий сектором ЦК Компартии Казахстана (1983-1990); заведующий сектором аппарата Президента Казахской ССР (1990); заведующий общим отделом аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1990-1994); заведующий общим отделом аппарата, администрации Президента РК (1994-1996); заведующий канцелярией Президента РК (1996-2002); заведующий канцелярией Администрации Президента РК (2002-2004); начальник канцелярии Президента РК (2004-2013, 2018-2019); временно исполняющий обязанности директора многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев-центр» (2013-2014); и.о. руководителя государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации» (с 2014 года).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (1999), «Барыс» III ст. (2004), «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев» (2009), «Барыс» I ст. (2019); медалями; нагрудными знаками «Мінсіз қызметі үшін» (2013), «Үздік мемлекеттік қызметші» (2014).

67 лет назад (1956) родился ЛЮТОВ Владимир Викторович - заместитель председателя правления АО «Национальная компания QazExpoCongress».

Окончил Целиноградский комбинат дорожно-строительных материалов и ЖБК, сварщик-арматурщик (1973); Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1983).

Трудовая деятельность: служба в рядах Советской Армии (1975-1977); мастер, прораб, начальник участка строительного управления «Отделстрой» треста «Целиноградтяжстрой» (1983-1985); начальник управления капитального строительства производственного объединения «Целиноградсельмаш» (1985-1988); работа в строительном управлении «Проминдусстрой» треста «Целиноградтяжстрой» (с 1988 года); генеральный директор государственной фирмы «Целиноградстройинвест» (1992-1996); генеральный директор СК «Целинстрой» (1996-1998); работа в Министерстве иностранных дел РК (с 1998 года); директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля по г. Астана (2006-2008); начальник ГУ «Управления строительства города Астаны» (2008-2015); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2015-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

51 год назад (1972) родился ЖУМАГАЛИЕВ Аскар Куанышевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Родился в Оренбургской области (РСФСР). Окончил Свердловское суворовское военное училище (1989); Харьковское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск (1996); Алма-Атинский энергетический институт, радиоинженер (1996); Казахский национальный технический университет, радиосвязь, радиовещание и телевидение (г. Алматы); Казахский гуманитарно-юридический университет, юриспруденция (2002).

Трудовая деятельность: генеральный директор ТОО «Жарык» (1996-1998); заведующий сектором Министерства транспорта и коммуникаций РК (1998-1999); главный специалист, начальник отдела Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (1999-2000); начальник управления РГП «Республиканский центр биллинга телекоммуникационного трафика» (2000); начальник управления государственного надзора в области связи, заместитель председателя Комитета по связи и информатизации РК (2001-2003); заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи (2003-2005); и.о. председателя Агентства РК по информатизации и связи (2004-2005); первый заместитель председателя Агентства по информатизации и связи (2005-2006); председатель Агентства РК по информатизации и связи (01.2006-10.2006); президент АО «Казахтелеком» (2006-2010); министр связи и информации РК (2010-2012); министр транспорта и коммуникаций РК (2012-2014); председатель Агентства РК по связи и информации (03.2014-08.2014); заместитель министра по инвестициям и развитию РК (2014-2015); председатель правления АО «НАК «Казатомпром» (2015-2017); заместитель Премьер-Министра РК (2017-2018); заместитель Премьер-Министра РК - министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019); министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (02.2019-06.2019); министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008); юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»; медалью Ю.А. Гагарина. Удостоен звания «Құрметті байланысшы» («Почетный связист») (2005).

51 год назад (1972) родилась КАРИМОВА Бейбиткуль Сарсемхановна - ректор Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт, русский язык и литература в казахской школе (1994).

Трудовая деятельность: начала в 1995 году заместитель декана филологического факультета Казахского государственного женского педагогического института, преподавател кафедры русской филологии (с 1995 года); проректор по учебной работе Алматинского университета непрерывного образования (2003-2008); директор колледжа Казахского национального университета имени аль-Фараби (2008-2011); директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» Министерства образования и науки Республики Казахстан (2011-2019).

На занимаемой должности - с 2020 года.

Провела ряд исследований в области языкознания, сравнительной грамматики, проблемы языковой личности современного казахстанского политика. Под её авторством опубликовано более 80 научных трудов. Награждена орденом «Құрмет»; юбилейными медалями «20 лет Ассамблее народа Казахстана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «20 жыл Астана»; нагрудным знаком имени «Ыбырай Алтынсарин»; грамотами министра образования и науки Республики Казахстан.