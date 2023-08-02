2 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

В 2016 году в Астане известному спортсмену, самому титулованному полковнику полиции, капитану сборной команды МВД Серику Нургалиеву была вручена медаль «За продвижение идей полицейского братства в Казахстане». Полковник полиции в запасе Серик Нургалиев является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, десятикратным чемпионом и рекордсменом мира, чемпионом Европы среди правоохранительных органов, обладателем 31 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей мировых первенств среди правоохранительных органов.

В 2016 году согласно данным отчета Организации Объединенных Наций Республика Казахстан заняла 7-е место среди стран Азии по уровню развития электронного правительства. При этом в глобальном рейтинге ООН Казахстан находится на 33 строчке, опередив все страны СНГ.

Индекс развития электронного правительства ООН - это комплексный показатель, который оценивает готовность и возможности государств использовать информационно-коммуникационные технологии для предоставления гражданам государственных услуг.

В 2016 году в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Республика Казахстан подписала Парижское соглашение по климату.

Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Подписали парижское соглашение по климату 175 стран.

В 2019 году в Туркестанской области начался информационный тур «Тарихы терең Түркістан» («Туркестан с глубокой историей»), во время которого представители СМИ и активисты социальных сетей проделали путешествие в 40 священных мест.

Цель - ознакомление с проектами, ознакомление с объектами, вошедшими в священные места региона, их пропаганда, повышение популярности, модернизация исторического сознания, развитие туризма.

В 2021 году Райяна Акдавлетова из Западно-Казахстанской области в весовой категории до 70,3 кг завоевала «золото» юношеского чемпионата мира по ММА. В чемпионате, проходившем в городе София (Болгария), приняли участие более 300 спортсменов из 23 стран.

В 2021 году Казахстан и представительство Международной организации по миграции в Казахстане подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции и борьбы с торговлей людьми.

Заключенный сторонами Меморандум предусматривает обмен информацией; проведение различных мероприятий в сферах трудовой миграции и борьбы с торговлей людьми; консультации по вопросам формирования стратегии миграционной политики; научные исследования по вопросам, представляющим взаимный интерес.