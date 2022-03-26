2 апреля начнется священный месяц Рамазан

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В этом году священный месяц Рамазан начнется 2 апреля и продлится до 1 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера в столице состоялось заседание президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы.

«Через несколько дней начнется священный месяц Рамазан. Рамазан – особый месяц для мусульманской уммы. Пусть Всевышний дарует нам возможность встретить месяц, полный милости, прощения и награды! Я призываю вас проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце», - сказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, открывая заседание.

Наиб муфтий, заведующий отделом шариата и фетв Сансызбай Курбанулы сообщил, что в этом году священный месяц Рамазан начнется 2 апреля, и такое совместное решение принято по согласованию с Духовным управлением мусульман Узбекистана и Кыргызстана.

Канат Кыдырмин, директор Фонда «Закят и благотворительность», доложил Верховному муфтию о благотворительных акциях, которые будут проведены в священном месяце.

Следует отметить, что в этом году месяц Рамазан начинается 2 апреля и заканчивается 1 мая. Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль -Кадр).

В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге. Размер фитр-садака рассчитывался исходя из средней цены 2 кг муки по стране. Цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК.



