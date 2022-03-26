Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    2 апреля начнется священный месяц Рамазан

    26 Марта 2022, 10:30

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В этом году священный месяц Рамазан начнется 2 апреля и продлится до 1 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вчера в столице состоялось заседание президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы.

    «Через несколько дней начнется священный месяц Рамазан. Рамазан – особый месяц для мусульманской уммы. Пусть Всевышний дарует нам возможность встретить месяц, полный милости, прощения и награды! Я призываю вас проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце», - сказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, открывая заседание.

    Наиб муфтий, заведующий отделом шариата и фетв Сансызбай Курбанулы сообщил, что в этом году священный месяц Рамазан начнется 2 апреля, и такое совместное решение принято по согласованию с Духовным управлением мусульман Узбекистана и Кыргызстана.

    Канат Кыдырмин, директор Фонда «Закят и благотворительность», доложил Верховному муфтию о благотворительных акциях, которые будут проведены в священном месяце.

    Следует отметить, что в этом году месяц Рамазан начинается 2 апреля и заканчивается 1 мая. Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль -Кадр).

    В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге. Размер фитр-садака рассчитывался исходя из средней цены 2 кг муки по стране. Цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия Общество ДУМК Ораза айт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча