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2 актюбинских пловца выиграли путевки на юношеские Олимпийские игры
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 2 актюбинских спортсмена завоевали лицензии на участие в III летних юношеских Олимпийских играх, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.
Пловцы Ален Охотинский и Диана Назарова будут участвовать в соревнованиях по плаванию. Всего в соревнованиях по плаванию от Казахстана будут участвовать 4 спортсмена.
Диана Назарова будет выступать с 7 по 11 октября на дистанциях 50 и 100 метров на спине, 50 метров баттерфляем. Ален Охотинский выступит с 9 по 11 октября на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.
Юношескую сборную РК по плаванию возглавит старший тренер Актюбинской области Азамат Сарбасов.
III летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. На юношеской Олимпиаде Казахстан представит 57 спортсменов по 22 видам спорта.
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