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2 актюбинских пловца выиграли путевки на юношеские Олимпийские игры

6 Октября 2018 06:17 72
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2 актюбинских пловца выиграли путевки на юношеские Олимпийские игры

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 2 актюбинских спортсмена завоевали лицензии на участие в III летних юношеских Олимпийских играх, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

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Пловцы Ален Охотинский и Диана Назарова будут участвовать в соревнованиях по плаванию. Всего в соревнованиях по плаванию от Казахстана будут участвовать 4 спортсмена.

Диана Назарова будет выступать с 7 по 11 октября на дистанциях 50 и 100 метров на спине, 50 метров баттерфляем. Ален Охотинский выступит с 9 по 11 октября на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Юношескую сборную РК по плаванию возглавит старший тренер Актюбинской области Азамат Сарбасов.

III летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. На юношеской Олимпиаде Казахстан представит 57 спортсменов по 22 видам спорта.

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Олимпиада,
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Автор:

Самал Ендибаева

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