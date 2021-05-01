2,84% составила доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На сайте Единого накопительного пенсионного фонда вкладчики могут ознакомиться с инвестиционным портфелем пенсионных активов под управлением Национального банка РК и портфелями пенсионных активов, переданных управляющим компаниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в ЕНПФ, общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 апреля 2021 года, превысил 12 603,7 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка, составили 12 602,31 млрд тенге.

Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 1,7 млрд тенге.

На 1 апреля 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, Нацбанк (как доверительным управляющим) основные направления инвестирования представлены следующим образом:

˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 505,25 млрд тенге (43,68% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 8,8% годовых, в долларах США – 4,3% годовых.

˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 793,91 млрд тенге (14,23%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,4% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 062,57 млрд тенге (8,43%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 10,1% годовых, в долларах США – 0,5% годовых. На депозиты БВУ размещено 248,24 млрд тенге (или 1,97% портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых.

- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 1 056,52 млрд тенге (8,38% от портфеля). Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 29,39%.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом:

инвестиции в национальной валюте – 68,92%, в долларах США – 30,93%, в российских рублях – 0,14% портфеля пенсионных активов.

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 367,23 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 2,84% при инфляции 1,9%. Если рассматривать в годовом выражении, то доходность пенсионных активов с апреля 2020 года по март 2021 года для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 7,57% при инфляции в размере 7%.