08:02, 25 Апрель 2021 | GMT +6
2 830 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 498,
город Алматы - 682,
город Шымкент - 114,
Акмолинская область - 148,
Актюбинская область - 165,
Алматинская область - 246,
Атырауская область - 116,
Восточно-Казахстанская область - 99,
Жамбылская область - 71,
Западно-Казахстанская область - 171,
Карагандинская область - 235,
Костанайская область - 28,
Кызылординская область - 57,
Мангыстауская область - 55,
Павлодарская область - 57,
Северо-Казахстанская область - 43,
Туркестанская область - 45.
Всего в стране выявлено 306 400 заболевших.