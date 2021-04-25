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    08:02, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    2 830 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 498,

    город Алматы - 682,

    город Шымкент - 114,

    Акмолинская область - 148,

    Актюбинская область - 165,

    Алматинская область - 246,

    Атырауская область - 116,

    Восточно-Казахстанская область - 99,

    Жамбылская область - 71,

    Западно-Казахстанская область - 171,

    Карагандинская область - 235,

    Костанайская область - 28,

    Кызылординская область - 57,

    Мангыстауская область - 55,

    Павлодарская область - 57,

    Северо-Казахстанская область - 43,

    Туркестанская область - 45.

    Всего в стране выявлено 306 400 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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