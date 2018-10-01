2 800 студентов дополнительно будут обеспечены жильем в 2019 году - МОН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 2 800 мест появится в студенческих общежитиях Казахстана в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации Третьей социальной инициативы Главы государства МОН РК заключены договора государственного заказа по обеспечению студентов местами в общежитиях

«Демографический прогноз показывает рост численности молодежи, что актуализирует вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях. Особенно данная проблема первостепенна для больших городов, являющихся центром притяжения молодых граждан», - отметила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.

Оператор программы - АО «Финансовый центр» и ряд вузов: Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, Казахский национальный университет имени С. Асфендиярова, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева, Казахстанский инженерно-технологический университет, Казахстанский инновационный университет, КАЗГЮУ, Евразийская юридическая академия им. Д. Кунаева.

«В проекте республиканского бюджета на ближайшие 3 года предусмотрено около 15 млрд тенге для размещения госзаказа. Это даст возможность в ближайшее время ввести порядка 45 тысяч койко-мест», - пояснил президент АО «Финансовый центр» Аскар Ибраимов.

В целом, по его словам, общая потребность мест в студенческих общежитиях по стране составляет 89 тысяч койко-мест. Наибольший дефицит зафиксирован в городах Астана, Алматы и Шымкент.

«2 810 койко-мест будут введены уже в следующем году», - сообщил Аскар Ибраимов.

Также А. Ибраимов отметил, что всего на реализацию проекта предусмотрено порядка 166 земельных участков, из них 116 - на территории вузов, 50 - выделены акиматами. В отношении 24 земельных участков на сегодняшний день планируется ввод новых мест и уже готова проектно-сметная документация. В отношении 47 земельных участков проектно-сметная документация находится на стадии разработки.

Также был заключен Меморандум о сотрудничестве в сфере улучшения условий проживания студенческой молодежи между оператором программы и Казахстанской ипотечной организацией.