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    2,8 трлн тенге направят на импортозамещение основных продуктов питания в Казахстане

    25 Апреля 2023, 17:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует увеличить пул инвестиционных проектов по мясу птицы, интенсивному орошению, хранилищам, аквакультуре (рыба). Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дополнительная потребность в финансировании составляет 300 млрд тенге на 2024-2025 годы. Вопрос импортозамещения по основным продовольственным товарам решается комплексно путём реализации 900 инвестиционных проектов в сфере АПК до 2026 года на общую сумму 2,8 трлн тенге», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, в 2023 году запланирована реализация 291 проектов на сумму 536,2 млрд тенге, в том числе:

    - 6 проектов по производству продуктов питания на сумму 3,9 млрд тенге;

    - 119 проектов в сфере животноводства на сумму 155,2 млрд тенге;

    - 75 проектов в сфере растениеводства на сумму 122,7 млрд тенге;

    - 25 проектов в сфере переработки животноводства на сумму 27,9 млрд тенге;

    - 20 проектов в сфере переработки растениеводства на сумму 35,9 млрд тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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