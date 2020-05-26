2,8 млрд дополнительно выделили на субсидии для покупки минеральных удобрений
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О нехватке удобрений заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Одним из факторов, влияющих на повышение урожайности сельхозкультур является внесение минеральных удобрений в соответствии с научными рекомендациями. Но к сожалению, на сегодня при потребности 2,5 млн тонн, в республике вносится всего порядка 500 тысяч тонн минеральных удобрений», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.
По его словам, в целях увеличения объемов внесения удобрений в 2020 году предусмотрены субсидии на сумму 26,2 млрд тенге.
«При этом в текущем году из республиканского бюджета были выделены дополнительно 2,8 млрд тенге к уже имеющимся 23,3 млрд тенге, что позволит простимулировать приобретение порядка 522 тысяч тонн минеральных удобрений. Это больше на 120 тысяч тонн, чем в прошлом году. По состоянию на 26 мая СХТП доставлено 395 тысяч тонн (76% от плана), при этом на складах хранения в регионах дополнительно имеется около 31,8 тысяч тонн удобрений. Работа по данному направлению будет продолжена», - отметил министр.
С. Омаров рассказал о ситуации с удобрениями в регионах.
«Планомерная динамика внесения удобрений наблюдается в Кызылординской области, где объем внесения минеральных удобрений составляет 93% от научно-обоснованной нормы, в Северо-Казахстанской области - 36% и в Туркестанской области - 27%. В остальных областях наблюдается низкий уровень внесения минеральных удобрений, в связи с чем рекомендуем всем акиматам областей уделить особое внимание данному обстоятельству и нарастить объемы приобретения удобрений в целях получения высоких урожаев», - заключил глава МСХ.
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