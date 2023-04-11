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    2,7 млн тенге украли у брокера в Туркестанской области

    11 Апреля 2023, 20:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали шесть человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «В Келесский районный ОП обратился местный житель, работающий брокером. Мужчина сообщил, что его избили и забрали 360 тысяч тенге, 2 000 долларов и 57 000 рублей, а также два мобильных телефона. Сумма ущерба составила около 2,7 млн тенге», - сообщили в пресс-службе районного департамента полиции.

    Данный факт зарегистрировали по статье 191 части 2 УК РК «Грабеж».

    Задержаны шесть подозреваемых. Ими оказались жители Келесского района и Шымкента. В качестве вещественных доказательств изъяты два телефона и часть похищенных денег.

    «Два подозреваемых работали около таможенного поста в Келесском районе, где вымогали деньги у водителей грузовых автомашин и брокеров. Проводится досудебное расследование. Подозреваемых доставили в ОП. Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемых к другим преступлениям».

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю совершено более 2,7 тысячи преступлений.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Туркестан
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