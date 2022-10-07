2,6 млн тенге отдал мошеннику житель Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 2,6 млн тенге лишился доверчивый устькаменогорец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Иртышского отдела полиции обратился 47-летний житель Усть-Каменогорска. Он сообщил, что в конце апреля малознакомый мужчина предложил помощь в оформлении документов на автомобиль, потребовав за свою работу 2,6 млн тенге. Однако получив от заявителя плату, не выполнил условий сделки и присвоил полученные деньги.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого - 47-летнего жителя Риддера. В отношении него была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».

