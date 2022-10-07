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    2,6 млн тенге отдал мошеннику житель Усть-Каменогорска

    7 Октября 2022, 14:32

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 2,6 млн тенге лишился доверчивый устькаменогорец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Иртышского отдела полиции обратился 47-летний житель Усть-Каменогорска. Он сообщил, что в конце апреля малознакомый мужчина предложил помощь в оформлении документов на автомобиль, потребовав за свою работу 2,6 млн тенге. Однако получив от заявителя плату, не выполнил условий сделки и присвоил полученные деньги.

    Стражи правопорядка задержали подозреваемого - 47-летнего жителя Риддера. В отношении него была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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