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    2,6 млн квадратных метров жилья сдадут до конца года в Алматы

    13 Сентября 2021, 19:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев на заседании Общественного совета заявил, что до конца года будет введено в эксплуатацию 2,6 млн кв.м. жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мухит Азирбаев рассказал об ожидаемом до конца года вводе в эксплуатацию более 2,6 млн кв.м. жилья, в том числе более 248 тысяч доступного жилья в рамках госпрограммы «Нурлы Жер». Жилье по госпрограмме строится в новых, перспективных районах города, в которых создаются необходимые условия для комфортного проживания горожан, прежде всего - школы, детские сады, повсеместно благоустраивается прилегающая территория, а также строятся медицинские организации.

    «В строительном портфеле управления комфортной городской среды - 60 объектов социального назначения, из которых 38 объектов - с завершением в этом году и 22 - в следующем. В рамках комплексного плана «Новый Алматы» строятся восемь школ на 12 600 мест в присоединенных микрорайонах Томирис, Саялы, Калкаман-2, Дархан, Мадениет, Кайрат, Нуркент, из них три будут введены в эксплуатацию в течение года» - сообщил замакима.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Акимат Строительство Жилье
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