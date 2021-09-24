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    08:01, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2 537 случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. О МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Всего в стране подтверждено 872 596 случаев, из них:

    в городе Нур-Султане – 181,

    в городе Алматы – 547,

    в городе Шымкенте – 122,

    в Акмолинской области – 128,

    в Актюбинской области – 137,

    в Алматинской области – 270,

    в Атырауской области – 68,

    в ВКО – 118,

    в Жамбылской области – 58,

    в ЗКО – 84,

    в Карагандинской области – 340,

    в Костанайской области – 104,

    в Кызылординской области – 62,

    в Мангистауской области – 23,

    в Павлодарской области – 190,

    в СКО – 71,

    в Туркестанской области – 34.



    Теги:
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