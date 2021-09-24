08:01, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6
2 537 случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. О МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 872 596 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 181,
в городе Алматы – 547,
в городе Шымкенте – 122,
в Акмолинской области – 128,
в Актюбинской области – 137,
в Алматинской области – 270,
в Атырауской области – 68,
в ВКО – 118,
в Жамбылской области – 58,
в ЗКО – 84,
в Карагандинской области – 340,
в Костанайской области – 104,
в Кызылординской области – 62,
в Мангистауской области – 23,
в Павлодарской области – 190,
в СКО – 71,
в Туркестанской области – 34.
⠀