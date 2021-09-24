2 537 случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. О МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 872 596 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 181,

в городе Алматы – 547,

в городе Шымкенте – 122,

в Акмолинской области – 128,

в Актюбинской области – 137,

в Алматинской области – 270,

в Атырауской области – 68,

в ВКО – 118,

в Жамбылской области – 58,

в ЗКО – 84,

в Карагандинской области – 340,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 62,

в Мангистауской области – 23,

в Павлодарской области – 190,

в СКО – 71,

в Туркестанской области – 34.

⠀



