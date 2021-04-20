08:02, 20 Апрель 2021 | GMT +6
2 530 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 530 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 401,
город Алматы - 682,
город Шымкент - 49,
Акмолинская область - 101,
Актюбинская область - 121,
Алматинская область - 285,
Атырауская область - 97,
Восточно-Казахстанская область - 67,
Жамбылская область - 53,
Западно-Казахстанская область - 237,
Карагандинская область - 217,
Костанайская область - 31,
Кызылординская область - 45,
Мангыстауская область - 29,
Павлодарская область - 58,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 30.
Всего в стране выявлено 292 250 заболевших.