Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    2,5 тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли у жителя Петропавловска

    2 Августа 2023, 21:03

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью остановили «Газель», водитель которой перевозил 2,5 тыс. литров контрафактного алкоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, УБОП получил информацию о возможной причастности 33-летнего сельчанина к нелегальному обороту спиртосодержащей продукции. Совместно с сотрудниками местной полицейской службы остановили его машину в Петропавловске. Из грузовика изъяли 500 пятилитровых пластиковых ёмкостей с контрафактной водкой.

    Мужчине предстоит понести ответственность по статье за занятие незаконной предпринимательской деятельностью. С начала года по области изъяли 4 820 литров нелегальной спиртосодержащей продукции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ночной дрифт перед зданием полиции устроил житель Петропавловска
    Дополнительно 33 автопатруля заступили на охрану общественного порядка в Костанае
    Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области
    Девять человек погибли в ДТП в Балхаше
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы