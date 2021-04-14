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    2,5 млрд тенге выделили на разработку вакцин от коронавируса в Казахстане

    14 Апреля 2021, 15:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько выделили на разработку казахстанских вакцин от коронавируса, рассказали в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева напомнила, что научно-техническая программа по разработке пяти вакцины была утверждена в апреле прошлого года, ее стоимость оценивалась в размере 1,5 млрд тенге.

    «Если год назад на разработку вакцины без клинических исследований было выделено 1,5 миллиарда тенге, на 800 миллионов было приобретено необходимое оборудование. На третью фазу клинических исследований, а это 3000 добровольцев, выделено 963 миллиона тенге. Таким образом, вместе с клиническими исследованиями на сегодня общая стоимость разработки пяти вакцин составляет 2,5 миллиарда тенге», - сообщила Жанна Курмангалиева на брифинге в СЦК, отметив, что больше 1 млрд тенге направлены на клинические исследования.

    Ранее генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Кунсулу Закарья рассказала о преимуществах казахстанской вакцины от коронавируса.

    15 апреля завершается 50% третьей фазы клинических исследований первой казахстанской вакцины QazCovid-in.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Здравоохранение МОН Коронавирус в РК Вакцинация
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