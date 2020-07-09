Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    2,5 млн тенге передал больнице меценат в СКО

    9 Июля 2020, 14:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске многопрофильная областная больница получила финансовую помощь от местного предпринимателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», генеральный директор ТОО «Ноғайбай», депутат Алтынбек Сапаров передал 2,5 млн тенге на премирование и стимулирование сотрудников, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19, и покупку средств индивидуальной защиты.

    «В такое непростое время мы решили поддержать наших врачей, круглосуточно оказывающих медицинскую помощь. Им нужно сказать спасибо за их ежедневный труд, за внимание к пациентам. Всем сейчас нелегко, но я верю, что в скором времени ситуация улучшится и люди пойдут на поправку», - сказал А. Сапаров.

    В многопрофильной областной больнице в конце июня отдали весь терапевтический корпус под провизорный стационар.

    «Провизорный стационар на 200 коек развернут с 30 июня в пятиэтажном корпусе. Буквально за сутки 8 отделений мы перевели на другие территории. Самые сложные были первые трое суток заполнения. В день поступали свыше 70 тяжёлых пациентов. Всего на сегодняшний день поступило 364 пациента. Тяжело приходится и пациентам: палаты перегружены, много чего не хватает, но мы стараемся делать всё, что можем», - написал в на своей странице в Facebook главный врач больницы Юрий Белоног.

    Всего в регионе зарегистрировали 1482 инфицированных коронавирусом. Из них выздоровели 1443.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Благотворительность Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане