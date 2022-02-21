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2 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
21 Февраля 2022 08:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 400 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
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в городе Нур-Султане - 216,
в городе Алматы - 668,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 288,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 203,
в Атырауской области - 121,
в ВКО - 15,
в Жамбылской области - 19,
в ЗКО - 7,
в Карагандинской области - 32,
в Костанайской области - 90,
в Кызылординской области – 10,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 537,
в СКО - 181,
в Туркестанской области - 13.
Всего в стране выздоровело 1 254 041 человека от COVID-19.
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