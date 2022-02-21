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2 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

21 Февраля 2022 08:13
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2 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 400 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

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в городе Нур-Султане - 216,

в городе Алматы - 668,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 288,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 203,

в Атырауской области - 121,

в ВКО - 15,

в Жамбылской области - 19,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 32,

в Костанайской области - 90,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 537,

в СКО - 181,

в Туркестанской области - 13.

Всего в стране выздоровело 1 254 041 человека от COVID-19.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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