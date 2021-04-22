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    08:17, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    2 373 казахстанца выздоровели от коронавируса за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 388,

    город Алматы - 724,

    город Шымкент - 27,

    Акмолинская область - 94,

    Актюбинская область - 134,

    Алматинская область - 348,

    Атырауская область - 97,

    Восточно-Казахстанская область - 68,

    Жамбылская область - 27,

    Западно-Казахстанская область - 119,

    Карагандинская область - 177,

    Костанайская область - 28,

    Кызылординская область - 32,

    Мангыстауская область - 24,

    Павлодарская область - 44,

    Северо-Казахстанская область - 20,

    Туркестанская область - 22.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 254 971.


    Теги:
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