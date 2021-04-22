08:17, 22 Апрель 2021 | GMT +6
2 373 казахстанца выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 388,
город Алматы - 724,
город Шымкент - 27,
Акмолинская область - 94,
Актюбинская область - 134,
Алматинская область - 348,
Атырауская область - 97,
Восточно-Казахстанская область - 68,
Жамбылская область - 27,
Западно-Казахстанская область - 119,
Карагандинская область - 177,
Костанайская область - 28,
Кызылординская область - 32,
Мангыстауская область - 24,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 22.
Итого выздоровевших в Казахстане – 254 971.