2 373 казахстанца выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 388,

город Алматы - 724,

город Шымкент - 27,

Акмолинская область - 94,

Актюбинская область - 134,

Алматинская область - 348,

Атырауская область - 97,

Восточно-Казахстанская область - 68,

Жамбылская область - 27,

Западно-Казахстанская область - 119,

Карагандинская область - 177,

Костанайская область - 28,

Кызылординская область - 32,

Мангыстауская область - 24,

Павлодарская область - 44,

Северо-Казахстанская область - 20,

Туркестанская область - 22.

Итого выздоровевших в Казахстане – 254 971.