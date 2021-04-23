08:17, 23 Апрель 2021 | GMT +6
2 307 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 457,
город Алматы - 673,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 94,
Актюбинская область - 212,
Алматинская область - 214,
Атырауская область - 86,
Восточно-Казахстанская область - 56,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 138,
Карагандинская область - 152,
Костанайская область - 53,
Кызылординская область - 25,
Мангыстауская область - 12,
Павлодарская область - 49,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 21.
Итого выздоровевших в Казахстане - 257 278.