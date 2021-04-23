2 307 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 457,

город Алматы - 673,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 94,

Актюбинская область - 212,

Алматинская область - 214,

Атырауская область - 86,

Восточно-Казахстанская область - 56,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 138,

Карагандинская область - 152,

Костанайская область - 53,

Кызылординская область - 25,

Мангыстауская область - 12,

Павлодарская область - 49,

Северо-Казахстанская область - 20,

Туркестанская область - 21.

Итого выздоровевших в Казахстане - 257 278.