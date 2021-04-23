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    08:17, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    2 307 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 457,

    город Алматы - 673,

    город Шымкент - 14,

    Акмолинская область - 94,

    Актюбинская область - 212,

    Алматинская область - 214,

    Атырауская область - 86,

    Восточно-Казахстанская область - 56,

    Жамбылская область - 31,

    Западно-Казахстанская область - 138,

    Карагандинская область - 152,

    Костанайская область - 53,

    Кызылординская область - 25,

    Мангыстауская область - 12,

    Павлодарская область - 49,

    Северо-Казахстанская область - 20,

    Туркестанская область - 21.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 257 278.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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