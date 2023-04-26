2,2 трлн тенге составил объем госзаймов под гарантию Правительства за три года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние три года государственные займы, привлеченные под гарантию Правительства, составили 2,2 трлн тенге, правительственный займ - 1,8 трлн тенге. Такие данные привел мажилисмен Едиль Жанбыршин, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день множество крупных инвестиционных проектов - «Сильные регионы-драйвер развития страны»; «Комфортная школа»; развитие и содержание автомобильных дорог; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и другие - финансируются из государственного бюджета и Национального фонда в размере более 3 трлн тенге. За последние три года государственные займы, привлеченные под гарантию Правительства, составили 2,2 трлн тенге, правительственный займ - 1,8 трлн тенге», - сказал Едиль Жанбыршин.

По словам депутата, львиная доля денежных средств этих инвестиционных проектов размещаются в частных банках второго уровня.

Кроме того, по состоянию на 30 сентября 2022 года, финансовые активы и деньги «Самрук-Казына», размещенные в частных банках второго уровня, составили 5,9 трлн тенге.

«То есть основная часть финансовых потоков государства направлялась для обращения в частные банки второго уровня. Например, если мы разместим 1 трлн тенге вышеуказанных средств в одном частном банке второго уровня, то этот банк будет зарабатывать в среднем 150 млрд тенге в год. Теперь подсчитайте, сколько государственных денег и займов, взятых Правительством, прошло через эти частные банки и обогатило их владельцев», - заявил Едиль Жанбыршин.

Мажилисмен подчеркнул, что миллиарды ежемесячных доходов от инвестиций и услуг не мотивируют частные банки финансировать бизнес-проекты, которые позволяли бы развивать экономику Казахстана.

«Зачем им головная боль и думать? Легкий заработок им обеспечен. Они стали финансовыми монополистами! По сути, мы финансируем олигархов и их банки за счет народа и государства, и мы не можем даже их контролировать. Так куда же смотрят Правительство, компетентные органы и Агентства? Они что, заодно с ними?» - вопросил Едиль Жанбыршин.

Спикер продолжил, что ряд государственных финансовых учреждений, которые могут оказывать такие же услуги как частные банки, были исключены из размещения денежных средств и несут огромные финансовые потери. Государство оказывает финансовую помощь, чтобы не допустить их банкротства.

Такая ситуация, по его словам, имеет место в АО «Казпочта».

«По имеющейся информации, «Самрук-Казына» только в 2022 году направил «Казпочте» около 11 млрд тенге на обновление устаревшей транспортной базы и индексацию заработной платы для снижения социальной напряженности. Несмотря на это, Национальный оператор в прошлом году понес убыток в размере 12 млрд тенге. Как можно отрегулировать эту ситуацию? Есть решение. Например, если только 10% от 6 триллионов финансовых активов АО «Фонд благосостояния «Самрук-Қазына», размещенных в частных банках второго уровня, будут размещены в «Казпочте», то доходность государственной компаний составит 40 млрд тенге в год. То есть, АО «Казпочта» становится прибыльной компанией-донором. Бюджет будет сохранен, «Самрук-Казына» получит дивиденды и вольет деньги в госбюджет. Государственные средства не используются для увеличения дивидендов частных банков. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на расширенном заседании Правительства, что «Правительство должно обеспечить стабильность бюджета. Необходимо постепенно избавляться от зависимости от перечисления Нацфонда. Только одно решение, о котором я только что сказал, будет конкретным шагом для исполнения поручения Президента», - отметил Едиль Жанбыршин.

Он также добавил, что Парламент и Правительство могут полностью контролировать государственные финансы, проходящие через государственные финансовые институты.

В этой связи депутаты считают, что должен быть проведен комплексный анализ эффективности использования финансов госкомпаний на благо людей и необходимо принять соответствующие решения. Предлагается разместить основную часть государственных кредитов, долгов и средств, направляемых на инвестиционные проекты, в государственные финансовые институты, в первую очередь, в АО «Казпочта». Кроме того, необходимо предусмотреть возможность поэтапного размещения финансовых активов АО «Фонд благосостояния «Самрук-Қазына» в государственные финансовые учреждения, в том числе в АО «КазПочта».



