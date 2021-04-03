08:02, 03 Апрель 2021 | GMT +6
2 122 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Алматы - 647,
город Нур-Султан - 438,
город Шымкент - 66,
Акмолинская область - 48,
Актюбинская область - 137,
Алматинская область - 258,
Атырауская область - 110,
Восточно-Казахстанская область - 42,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 112,
Карагандинская область - 85,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 32,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 31,
Северо-Казахстанская область - 17,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 251 053 заболевших.