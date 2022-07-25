2 054 новых случая КВИ выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 2 054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них:
в городе Нур-Султане – 806,
в городе Алматы – 532,
в городе Шымкенте – 46,
в Акмолинской области – 68,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 83,
в Жетысуской области – 84,
в Атырауской области – 61,
в ВКО – 6,
в Абайской области – 26,
в Жамбылской области – 76,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 130,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 36,
в Мангистауской области – 14,
в Павлодарской области – 28,
в СКО – 8,
в Туркестанской области – 11.
Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждены 1 млн 333 тыс. 547 случаев КВИ.
Ранее сообщалось , что лечение от КВИ продолжают получать 18 тыс. 962 казахстанца.