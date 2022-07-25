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    2 054 новых случая КВИ выявлено за сутки в Казахстане

    25 Июля 2022, 08:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 2 054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 806,

    в городе Алматы – 532,

    в городе Шымкенте – 46,

    в Акмолинской области – 68,

    в Актюбинской области – 8,

    в Алматинской области – 83,

    в Жетысуской области – 84,

    в Атырауской области – 61,

    в ВКО – 6,

    в Абайской области – 26,

    в Жамбылской области – 76,

    в ЗКО – 20,

    в Карагандинской области – 130,

    в Костанайской области – 11,

    в Кызылординской области – 36,

    в Мангистауской области – 14,

    в Павлодарской области – 28,

    в СКО – 8,

    в Туркестанской области – 11.

    Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждены 1 млн 333 тыс. 547 случаев КВИ.

    Ранее сообщалось , что лечение от КВИ продолжают получать 18 тыс. 962 казахстанца.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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