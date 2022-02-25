+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1996 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

25 Февраля 2022 08:17
Поделиться:
1996 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1996 человек выздоровели в Казахстане от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Минздрав РК: 24 778 человек лечатся от коронавируса Почти 686 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - ни одного региона

в городе Нур-Султане - 175,

в городе Алматы - 188,

в городе Шымкент - 279,

в Акмолинской области - 210,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 157,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 39,

в Жамбылской области - 26,

в ЗКО - 89,

в Карагандинской области - 49,

в Костанайской области - 91,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 49,

в Павлодарской области - 582,

в СКО - 51,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 263 992 человека от COVID-19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Минздрав РК: 24 778 человек лечатся от коронавируса
Почти 686 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - ни одного региона
Популярное
1 Маулен Ашимбаев высказался о возврате из-за рубежа незаконно выведенных средств
2 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
3 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
4 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
5 Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
6 Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Читайте также
523 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
О загруженности стационаров больными COVID-19 рассказали в Атырау
Маулен Ашимбаев высказался о возврате из-за рубежа незаконно выведенных средств
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив