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1996 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
25 Февраля 2022 08:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1996 человек выздоровели в Казахстане от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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в городе Нур-Султане - 175,
в городе Алматы - 188,
в городе Шымкент - 279,
в Акмолинской области - 210,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 157,
в Атырауской области - 10,
в ВКО - 39,
в Жамбылской области - 26,
в ЗКО - 89,
в Карагандинской области - 49,
в Костанайской области - 91,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 49,
в Павлодарской области - 582,
в СКО - 51,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 263 992 человека от COVID-19.
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