1996 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1996 человек выздоровели в Казахстане от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 175,

в городе Алматы - 188,

в городе Шымкент - 279,

в Акмолинской области - 210,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 157,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 39,

в Жамбылской области - 26,

в ЗКО - 89,

в Карагандинской области - 49,

в Костанайской области - 91,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 49,

в Павлодарской области - 582,

в СКО - 51,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 263 992 человека от COVID-19.