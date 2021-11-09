1991 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 991 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

в городе Нур-Султане - 87,

в городе Алматы - 128,

в городе Шымкент - 13,

в Акмолинской области - 126,

в Актюбинской области - 52,

в Алматинской области - 23,

в Атырауской области - 56,

в ВКО - 250,

в Жамбылской области - 11,

в ЗКО - 628,

в Карагандинской области - 123,

в Костанайской области - 259,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 165,

в СКО - 30,

в Туркестанской области - 12.



Всего в стране выздоровело 903 834 человека от COVID-19.