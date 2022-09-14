197 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 35,
в городе Алматы – 17,
в городе Шымкент – 1,
в Абайской области - 4,
в Акмолинской области – 21,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 1,
в Жетысуской области - 1,
в ЗКО – 17,
в Карагандинской области – 41,
в Костанайской области – 17,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 13,
в Туркестанской области – 1,
в Улытауской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 391 932 случая.