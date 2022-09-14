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197 человек заболели коронавирусом в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Сентября 2022, 08:22
197 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 35,

в городе Алматы – 17,

в городе Шымкент – 1,

в Абайской области - 4,

в Акмолинской области – 21,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 1,

в Жетысуской области - 1,

в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 41,

в Костанайской области – 17,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 1,

в Улытауской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 391 932 случая.


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