196 тысяч казахстанцев получили работу благодаря строительству и ремонту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 196 тысяч человек получили работу благодаря строительству и ремонту. Об этом сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализуемая по поручению Главы государства специальная антикризисная программа Дорожная карта положительно повлияла на недопущение роста безработицы и сохранение рабочих мест. На сегодня в рамках Дорожной карты реализуется 6,6 тыс. проектов по строительству новых, капитальному и текущему ремонту действующих инфраструктурных объектов. Трудоустроено 196 тысяч человек, в том числе порядка 110 тыс. безработных по направлениям центров занятости населения, из них более 43 тыс. молодых людей», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в ходе реализации Дорожной карты будет введено в строй более 600 новых объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, что обеспечит создание около 15 тыс. новых постоянных рабочих мест.

«Итогом реализации также является закладка основы для создания более 100 тысяч постоянных рабочих мест в смежных отраслях, что станет вкладом Дорожной карты в посткризисное развитие страны. Кроме этого, в настоящее время прорабатываются новые подходы по совершенствованию инструментов Дорожной карты в целях активизации мер по созданию рабочих мест через реализацию инфраструктурных проектов и развитию предпринимательской инициативы. Наряду с этим, будут учтены требования по трудоустройству на постоянную работу после завершения реализации инфраструктурных проектов», - отметил Премьер.

«В настоящее время Правительством рассматриваются вопросы продолжения Дорожной карты занятости в 2021 году, ее финансового обеспечения, с учетом опыта реализации в текущем году (за счет республиканского бюджета, облигационных займов), а также новые подходы по отбору инфраструктурных проектов с акцентом на создание новых постоянных рабочих мест. Работа в данном направлении находится на особом контроле Правительства», - заключил он.