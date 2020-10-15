Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    196 тысяч человек получили работу в Казахстане в рамках Дорожной карты занятости

    15 Октября 2020, 10:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (далее – ДКЗ) начата реализация более 6,6 тысяч проектов, на которых заняты 196 тысяч человек со средней заработной платой 130 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РК.

    Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ проходит по 4 основным направлениям:

    - капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов;

    - капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства;

    - капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры;

    - благоустройство населенных пунктов.

    Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников нанимают через центры занятости населения, приоритет отдается безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

    Половина участников программы являются сельскими жителями, 40% – представители молодежи и 7% – малообеспеченные граждане.

    Наибольшая доля трудоустроенных в рамках ДКЗ приходится на Восточно-Казахстанскую (20 тыс. человек или 106,2%), Кызылординскую (9,3 тыс. человек или 99,9%) и Атыраускую (6,9 тыс. человек или 97,7%) области.

    Как сообщалось ранее, всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест.

    Напомним, в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы начата реализация 5 898 проектов, на которых создано 113,9 тысяч рабочих мест.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам