196 человек эвакуировали из-за паводка в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала паводкового периода талыми водами подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов, два социальных объекта в шести населенных пунктах. При этом отведена вода из 43-х домов в Павлодарской и Актюбинской областей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Заблаговременно эвакуировано 196 человек, в том числе 74 за последние сутки, из них 139 – размещены в пунктах временной эвакуации, 57 – у родственников.

За сутки зарегистрировано подтопление 5 жилых и 15 дачных домов, произошли переливы на 3-х участках автодорог республиканского и одной - областного значения.

В ходе комиссионного обследования в поселке Шалгын ЗКО дополнительно установлено подтопление 4 жилых домов и падеж 15 голов МРС.

За последние сутки на станции Мырза г. Темиртау Карагандинской области произошло подтопление талыми водами жилого дома, эвакуировано 7 человек, из них 5 детей.

На контроле находятся подтопленные 42 жилых и 15 дачных домов, 2 соцобъекта, переливы на 22 участках автодорог, из них республиканского значения – 4, областного - 2, местного – 16, в том числе размыты 14 участков автодорог: республиканская – 1, местная – 13.

В целях снижения рисков ЧС вызванных паводками на территории регионов силами МИО и МЧС проведены работы по откачке 2 270,4 тыс.м3 талых вод, укладке 21 891 мешков с инертными материалами, а также ледорезные работы на реках на площади 250 м2.

В работах задействовано 1 067 человек МЧС, МВД и МИО, в том числе личного состава - 331, 441 единиц техники МЧС, МВД и МИО, из них МЧС – 85, 141 водооткачивающих средств МЧС и МИО, в том числе МЧС - 66 и 10 плавсредств МЧС и МИО, из них МЧС – 6.

По данным РГП «Казгидромет» в ближайшие сутки на территориях Акмолинской, Актюбинской, ВКО, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, СКО и в г.Нур-Султан ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, температура воздуха в дневное время от +5 до +20 градусов С, в ночное время от -3 до +9 С.

По данным космического мониторинга, площадь покрытия снегом – менее 40%, большая часть снегазапаса наблюдается в центральной и северных регионах страны.

Фото: gov.kz