1959 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 321 453 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 586,
в городе Алматы – 597,
в городе Шымкенте – 105,
в Акмолинской области – 26,
в Актюбинской области – 21,
в Алматинской области – 67,
в Жетысуской области - 64,
в Атырауской области – 36,
в ВКО – 19,
в Абайской области - 27,
в Жамбылской области – 57,
в ЗКО – 34,
в Карагандинской области – 160,
в Улытауской области - 26,
в Костанайской области – 22,
в Кызылординской области – 44,
в Мангистауской области – 21,
в Павлодарской области – 15,
в СКО – 16,
в Туркестанской области – 16.