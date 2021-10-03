08:00, 03 Октябрь 2021 | GMT +6
1953 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1953 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 289,
город Алматы - 440,
город Шымкент - 67,
Акмолинская область - 51,
Актюбинская область - 88,
Алматинская область - 198,
Атырауская область - 50,
Восточно-Казахстанская область - 104,
Жамбылская область - 49,
Западно-Казахстанская область - 63,
Карагандинская область - 160,
Костанайская область - 109,
Кызылординская область - 39,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 110,
Северо-Казахстанская область - 86,
Туркестанская область - 43.
Всего в стране выявлены 890993 заболевших.