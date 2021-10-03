1953 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1953 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 289,

город Алматы - 440,

город Шымкент - 67,

Акмолинская область - 51,

Актюбинская область - 88,

Алматинская область - 198,

Атырауская область - 50,

Восточно-Казахстанская область - 104,

Жамбылская область - 49,

Западно-Казахстанская область - 63,

Карагандинская область - 160,

Костанайская область - 109,

Кызылординская область - 39,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 110,

Северо-Казахстанская область - 86,

Туркестанская область - 43.

Всего в стране выявлены 890993 заболевших.



