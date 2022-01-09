09:52, 09 Январь 2022 | GMT +6
1945 казахстанцев заболели коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1945 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 995 351 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 1 319,
в городе Алматы – 183,
в городе Шымкенте – 80,
в Акмолинской области –30,
в Актюбинской области – 43,
в Алматинской области – 21,
в Атырауской области – 33,
в ВКО – 16,
в Жамбылской области – 32,
в ЗКО – 16,
в Карагандинской области – 43,
в Костанайской области – 7,
в Кызылординской области – 16,
в Мангистауской области – 27,
в Павлодарской области – 34,
в СКО – 13,
в Туркестанской области – 32.