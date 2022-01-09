1945 казахстанцев заболели коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1945 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 995 351 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 1 319,

в городе Алматы – 183,

в городе Шымкенте – 80,

в Акмолинской области –30,

в Актюбинской области – 43,

в Алматинской области – 21,

в Атырауской области – 33,

в ВКО – 16,

в Жамбылской области – 32,

в ЗКО – 16,

в Карагандинской области – 43,

в Костанайской области – 7,

в Кызылординской области – 16,

в Мангистауской области – 27,

в Павлодарской области – 34,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 32.