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      Абайская область

    194 семей получат ключи своих квартир в области Абай до конца года

    18 Июля 2023, 11:35

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – По области Абай на сегодняшний день строится 85 многоквартирных жилых домов на 4 100 квартир, из них в текущем году запланирован ввод 45 домов на 2 326 квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам года планируется ввести 337,3 тыс. квадратных метров жилья с ростом 103,9% (за 11 месяцев 2022 года введено 253,3 тыс.кв.м., в том числе по городу Семей – 190,4 тыс.кв.м. или 75,2%). Количество очередников на жилье – 18 986 граждан, в том числе в городе Семей – 13 455. С начала года по области выдано 164 квартир, в том числе 51 многодетным матерям, 84 социально-уязвимым слоям населения, 20 детям-сиротам. До конца года квартиры получат еще 194 семей», - сообщили в акимате.

    Также в ведомстве отметили, что по просьбе молодежи области в текущем году начнется реализация программы «Абай жастары».

    Напомним, по данным на июль текущего года, в экономику области Абай было инвестировано 327,2 млрд тенге.

    Также сообщалось, что в рамках реализации поручения Главы государства в области Абай введены в эксплуатацию 4 школы. В городе Семей открылись 2 школы на 1500 мест.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Акимат Жилье Регионы Казахстана Абайская область
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