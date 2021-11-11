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1936 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
11 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1936 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 163,
город Алматы - 215,
город Шымкент - 41,
Акмолинская область - 138,
Актюбинская область - 44,
Алматинская область - 236,
Атырауская область - 27,
Восточно-Казахстанская область - 304,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 59,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 284,
Кызылординская область - 22,
Мангистауская область - 17,
Павлодарская область - 92,
Северо-Казахстанская область - 100,
Туркестанская область - 39.
Итого выздоровевших в Казахстане - 908126.
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