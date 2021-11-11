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1936 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

11 Ноября 2021 08:15
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1936 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1936 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 163,

город Алматы - 215,

город Шымкент - 41,

Акмолинская область - 138,

Актюбинская область - 44,

Алматинская область - 236,

Атырауская область - 27,

Восточно-Казахстанская область - 304,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 59,

Карагандинская область - 144,

Костанайская область - 284,

Кызылординская область - 22,

Мангистауская область - 17,

Павлодарская область - 92,

Северо-Казахстанская область - 100,

Туркестанская область - 39.

Итого выздоровевших в Казахстане - 908126.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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