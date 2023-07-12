192 объекта госсобственности и квазигоссектора находятся на предпродажной подготовке - Минфин РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 658 объектов. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 369 объектов на сумму 306 млрд тенге. 33 объекта находятся на торгах. 64 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию. 192 объекта находятся на предпродажной подготовке», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина также сообщил, что расходы местных бюджетов составили 5,8 трлн тенге. Не исполнено - 28 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов порядка 2 трлн тенге. На 1 июля им выделено 755 млрд тенге.

«Из них освоено 99 %. Не освоено 8 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Актюбинской, Карагандинской, Алматинской и Атырауской областях», - добавил Ерулан Жамаубаев.