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    192 объекта госсобственности и квазигоссектора находятся на предпродажной подготовке - Минфин РК

    12 Июля 2023, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 658 объектов. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За отчетный период продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 369 объектов на сумму 306 млрд тенге. 33 объекта находятся на торгах. 64 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию. 192 объекта находятся на предпродажной подготовке», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина также сообщил, что расходы местных бюджетов составили 5,8 трлн тенге. Не исполнено - 28 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов порядка 2 трлн тенге. На 1 июля им выделено 755 млрд тенге.

    «Из них освоено 99 %. Не освоено 8 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Актюбинской, Карагандинской, Алматинской и Атырауской областях», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минфин РК Другие государственные органы Легализация. Приватизация
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