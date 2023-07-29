190 стихийных свалок выявили на территории Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ликвидировать все несанкционированные свалки намерены в Жамбылской области. На сегодняшний день ликвидировано 54 из 190 стихийных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, проблемы стихийных мусорных свалок на территории региона, а также повышение эффективности управления коммунальными отходами обсуждались на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

«В данное время в нашей области функционируют 163 полигона по утилизации твердых бытовых отходов и свалок, - проинформировал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Олжас Баккараев. - Из этих полигонов пять находятся в частной собственности у крупных предприятий, 158 - в коммунальной собственности. За шесть месяцев этого года собрано 25,1 тысячи тонн мусора. Все полигоны имеют разрешение на эмиссию в окружающую среду. По итогам проведtнного мониторинга установлено, что необходимо провести работы по ограждению восьми полигонов».

Учреждения, занимающиеся услугами сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов, функционируют в Таразе и районных центрах (договор с ними подписали 141 958 домов). В Кордайском и Мойынкумском районах нет предприятий, специализирующихся на вывозе мусора, отметил спикер.

«В этом году космомониторинг выявил 190 стихийных свалок, из них 54 ликвидировано. Еще необходимо ликвидировать 15 стихийных свалок в Таразе, 67 – в Шуском, 10 - в Жамбылском, восемь стихийных свалок - в Байзакском и одну - в Кордайском районах», - рассказал Олжас Баккараев.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова отметила, что в 2021 - 2022 годах на работы по санитарной очистке было выделено 11,8 млрд тенге, в 2023 году - 8,4 млрд тенге.

«В этом году нарушителей оштрафовали за несанкционированные свалки на 4,2 млн тенге, из них взыскано 3,4 млн тенге», - отметила Гульдана Жауынбекова.

Исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Бейбитбек Жайлыбаев отметил, что в Таразе и районах области 13 предприятий занимаются переработкой отходов, они перерабатывают 2,4 тысячи тонн бумажных, пластмассовых и металлических отходов.

«На сегодняшний день планируется реализация трех инвестиционных проектов по переработке твердых бытовых отходов на территории индустриального парка «Тараз», - отметил Бейбитбек Жайлыбаев.

«Работу по санитарной очистке можно проводить не только за счет бюджетных средств. Необходимо проводить разъяснительную работу среди населения, привлекать предпринимателей. Координацию этой работы должны осуществлять акимы сельских округов. Важным является порядок утверждения тарифа. Также нужно активизировать работу по привлечению к административной ответственности виновников несанкционированных свалок», - отметил глава региона Нуржан Нуржигитов, поручив ликвидировать все несанкционированные свалки.

Автор: Галина Скрипник

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