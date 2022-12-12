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    19 зарубежных компаний релоцировались в Казахстан

    12 Декабря 2022, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий. На сегодня 19 компаний уже релоцированы, по другим ведется проработка», - сообщил в ходе расширенного заседания Правительства Премьер-Министр.

    Также он заявил, что для перезагрузки механизмов ГЧП разработаны законодательные поправки. Они предусматривают исключение возможности обхода процедур госзакупок, усиление антикоррупционного контроля, повышение качества проектов, а также соблюдение баланса интересов между государством и бизнесом.

    «В целях дальнейшей поддержки МСБ: внедрено льготное микрокредитование под 5% в моно-, малых городах и селах; снижена максимальная сумма кредитования с 7 до 3 млрд тенге, что позволило увеличить охват субъектов МСБ мерами господдержки; внедрен отраслевой подход при оказании господдержки. С текущего года внедряются новые подходы к регулированию бизнеса», - проинформировал Алихан Смаилов.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрят отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Экономика Алихан Смаилов Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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