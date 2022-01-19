19 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1965) родился- государственный советник юстиции 3 класса, государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Джамбулской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1991).

Трудовая деятельность: стажер помощника прокурора Московского района г. Алматы, стажер старшего следователя прокуратуры г. Алматы (1991-1992); следователь по особо важным делам прокуратуры г. Алматы (1992-1995); прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (1995-1996); заместитель прокурора Алмалинского района г. Алматы (01.1996-05.1996); заместитель, первый заместитель прокурора Медеуского района г. Алматы (1996-1998); начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (1998-1999); начальник управления по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (1999-2001); старший помощник прокурора Турксибского района г. Алматы, прокурор Балхашского района Алматинской области (02.2001-04.2001); прокурор г. Капшагай Алматинской области (05.2002-10.2002); заместитель, первый заместитель прокурора Алматинской области (2002-2008); первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2008-2012); прокурор Алматинской области (2012-2017); прокурор г. Алматы (2017-2018); начальник военного управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (с 2019 года).

назад (1966) родился- представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в г. Караганде. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов, штурман боевого управления (1987); курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1995); Военно-дипломатическую академию Министерства обороны Российской Федерации (1998); курсы английского языка Оборонного лингвистического института США (2003); Национальный университет обороны Вооруженных сил США (2004).

Трудовая деятельность: офицер по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див. ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО (1987-1996); слушатель академии (1996-1998); помощник военного атташе Посольства РК в США (1998-2006); заместитель председателя Комитета начальников штаба Министерства обороны РК (2006-2007); начальник главной военной инспекции Министерства обороны РК (2007-2009); первый заместитель командующего - начальник штаба (2009-2010); командующий войсками регионального командования «Астана» Вооруженных сил РК (2010-2013); заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК (2013-2016); заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК (2016-2017); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2017-2020).

Награжден орденами «Айбын» II ст. (2007), «Даңқ» II ст. (2018); девятью медалями.

назад (1969) родился- заведующий секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, правоведение (1993).

Трудовая деятельность: стажер-помощник прокурора Фрунзенского района г. Алматы (1993-1994); старший следователь прокуратуры Фрунзенского района г. Алматы, помощник прокурора, старший помощник, заместитель прокурора Медеуского района г. Алматы (1994-1999); заместитель начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры г. Алматы, старший помощник прокурора г. Алматы по исполнительному производству (1999-2002); прокурор, старший прокурор управления по надзору за следствием и дознанием в органах Министерства внутренних дел одноименного департамента Генеральной прокуратуры Республики (2002-2003); заместитель начальника, начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания в органах Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, Агентства по чрезвычайным ситуациям и на транспорте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2003-2007); заместитель прокурора Костанайской области (2007-2010); начальник управления - руководитель аппарата Центральной транспортной прокуратуры (2010-2011); заместитель председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2011-2014); заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 2014 года); заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

назад (1979) родился- вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист-международник; Всемирный торговый институт университета г. Берн, магистр международного права и экономики.

Трудовая деятельность: работал в частных структурах (1997-2001); ведущий специалист отдела планирования валютно-финансового департамента МИД РК, занимал различные должности в МИД РК и Посольстве Республики Казахстан в Республике Индия (2001-2009); координатор программы Центрально-азиатского регионального сотрудничества Азиатского банка развития (2011-2012); первый секретарь департамента внешнеэкономической политики МИД РК (11.2012-12.2012); советник секретариата министра экономического развития и торговли РК (2012-2013); заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования РК (03.2013-04.2013); директор департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); директор департамента международного сотрудничества МНЭ РК (2014-2019); директор департамента международного сотрудничества Нацбанка РК (06.2019-07.2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.