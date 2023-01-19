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    19 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

    19 Января 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    СОБЫТИЯ

    В 1940 году был основан Казахский государственный учительский институт иностранных языков (ныне - Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана). На сегодняшний день университет является одним из авторитетных учебно-научных комплексов в Казахстане и за рубежом.

    В 1992 году в Алматы состоялось подписание Совместного заявления об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

    Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - государство, расположенное на северо-западе Европы, на Британских островах, состоит из четырех национальных областей (по факту 4 разных стран со своими особенностями): Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Площадь - 244 820 км2. Столица - Лондон. Национальная валюта - фунт стерлингов. Официальный язык - английский. Также регионально распространены валлийский, ирландский, шотландский (гэльский) и корнский языки. Номинальным главой государства является королева. Фактически страной управляет двухпалатный парламент во главе с премьер-министром.

    В 1993 году был принят Закон Республики Казахстан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе». Этот закон в том числе определил воинские звания во вновь созданных Вооруженных силах страны. Старшим в Сухопутных войсках стало звание маршала, во флоте - адмирал. Звание маршала в Казахстане не присваивалось. Звание генерала армии впервые было присвоено в том же 1993 году первому министру обороны Республики Казахстан Сагадату Нурмагамбетову.

    В 2009 году Атырауский филиал Национального банка Республики Казахстан передал 28 серебряных сувенирно-памятных монет, выпущенных ограниченным тиражом, Атыраускому музею.

    В 2010 году по инициативе и при поддержке Президентского фонда развития государственного языка была создана Ассоциация учителей казахского языка и литературы.

    Главные задачи ассоциации - поиск и выработка инновационных решений в преподавании казахского языка в русских школах и дошкольных учреждениях, популяризация казахских традиций, развитие у детей чувства патриотизма и гордости за свою страну.

    В 2010 году «Казахмыс» занял первое место среди гигантов Лондонской фондовой биржи. Для казахстанской компании это большой успех, что подтверждает профессионализм её менеджмента, перспективность реализуемых проектов и разнообразие партнерских связей.

    В 2010 году казахстанские ученые разработали метод получения «искусственной кожи» - клеточных трансплантантов для восстановления поврежденной кожи. Впервые были получены линии культур клеток из кожи человека для лечения ожогов и ран, которые проверены на безопасность в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения и прошли доклинические испытания в Национальном научно-медицинском центре.

    В 2011 году экспедиция казахстанских альпинистов под руководством заслуженного тренера СССР Ерванда Ильинского установила на пике Хан-Тенгри флаг VII зимних Азиатских игр. Сами VII зимние Азиатские игры успешно прошли в казахстанских городах Астана и Алматы в январе-феврале 2011 года.

    В 2012 году в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по итогам выборов казахстанец Марат Сарсенбаев был избран в состав Комитета по правам человека ООН.

    Данный шаг является признанием как личных качеств казахстанского кандидата, так и в значительной степени возрастающего авторитета РК на мировой арене в качестве государства, вносящего важный вклад в укрепление принципов демократии, верховенства закона и защиты прав человека.

    В 2015 году из Сеула в столицу РК доставлен чемпионский пояс APB, выполненный из черной кожи, в центре пояса - многоугольный сложной формы золочёный медальон с надписью «APB champion» и цветным логотипом AIBA, слева и справа от него - по два медальона поменьше с надписями «APB», «AIBA Pro Boxing», «60 kg». Пояс весит 2 килограмма 680 граммов.

    В решающем поединке за лицензию на XXXI летние Олимпийские игры 2016 года в бразильский город Рио-де-Жанейро и за чемпионский титул в категории до 60 килограммов сразились казахстанец Берик Абдрахманов и представитель Узбекистана Хуршид Тожибаев. Берик стал первым казахстанским спортсменом, завоевавшим право участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Чемпионский пояс Берику Абдрахманову вручил президент Казахстанской федерации бокса, вице-президент AIBA по APB Тимур Кулибаев.

    В 2017 году сотрудники Костанайской поисково-съемочной экспедиции обнаружили крупное месторождение магнетитовых руд в Карабалыкском районе. Предполагаемый объем руды доходит до 30 миллионов тонн. Месторождение оценивается как перспективное. Руда залегает на глубине 8-20 метров.

    В 2017 году директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев вошел в Совет директоров Американского общества по испытаниям материалов (ASTM International).

    ASTM International (American Society for Testing and Materials) - американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. Совет директоров ASTM состоит из 25 руководителей компаний, ассоциаций и государственных органов по всему миру, некоторые располагаются за пределами Соединенных Штатов.

    В 2022 году в Костанайской академии МВД открыли аудиторию имени погибшего героя-полицейского Дархана Базарбаева, задержавшего и обезвредившего вооруженного преступника, несмотря на полученное ранение.

    За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Президент Республики Казахстан посмертно наградил героя-полицейского орденом «Айбын» ІІІ степени. В декабре 2020 года имя героя Дархана Базрабаева внесено в «Золотую книгу молодежи» в номинации «Молодые герои».

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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