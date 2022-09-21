19-й регион: госномера начали выдавать в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Государственные регистрационные номерные знаки с обозначением 19-го региона начали выдавать в Жетысуской области. Одним из первых обладателей автономера стал 35-летний житель Талдыкоргана Биржан Жангабылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жетысуская область зарегистрирована как 19-й регион страны. Соответственно, на свою машину я получил номер 019 AAB 19. Я счастлив быть свидетелем такого исторического момента», - сказал талдыкорганец Биржан Жангабылов.

По данным филиала «Правительства для граждан», регистрация новых номерных знаков в Жетысуской области началась 21 сентября. В целом в регион уже поступили около 500 госномеров нового образца.

«Также хотим отметить, что жители области, которые раньше ездили с госрегистрационным номером 05 Алматинской области, будут продолжать ездить со старым номером до смены регистрации их транспортного средства», - отметил и.о. начальника отдела СпецЦОНа города Талдыкоргана Болат Айманбетов.



