19 тысяч рабочих мест создано в Жамбылской области в прошлом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Результаты развития Жамбылской области по итогам 2020 года и задачи на 2021 год рассмотрели в Таразе на расширенном заседании коллегии под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, заседание проходило с участием заместителей акима области, районных и некоторых сельских акимов, руководителей управлений и департаментов, представителей неправительственного сектора и СМИ.

Предваряя обсуждение, аким Жамбылской области отметил, что в целом заложен неплохой фундамент для дальнейшего развития. Поручения Главы государства и социальные обязательства перед людьми выполнены. Рост экономики составил 2,2%, создано свыше 19 тысяч постоянных рабочих мест. Уровень безработицы на 4,9% ниже среднереспубликанского показателя, инфляция также показала меньший рост.

По мнению главы региона, наступивший год вряд ли станет легче предыдущего, поэтому необходимо использовать весь потенциал для сохранения набранных темпов.

Как отметил заместитель акима области Талгат Мамаев, показатели основных отраслей экономики – промышленности, торговли, транспорта, инвестиций, строительства, ввода жилья оказались выше, чем по стране. Активными мерами занятости охвачено 77,4 тысячи человек, социальную помощь получили 531 тысяча жамбылцев на общую сумму 48,4 миллиарда тенге. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 23,2%.

Отмечено, что по итогам 2020 года не достигнуто четыре индикатора программы развития региона. Это индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также материнская смертность и уличная преступность.

Не полностью освоены средства в Рыскуловском, Мойынкумском, Шуском районах, городе Тараз, управлениях здравоохранения, по делам молодежной политики и религий.

Талгат Мамаев предложил провести анализ по предприятиям, работающим на территории области - зарегистрированы ли они в местной налоговой базе, в первую очередь это касается недропользователей.

«Необходимо расширять налогооблагаемую базу, снижать тарифы на электроэнергию. Прежде чем строить социальные объекты, нужно изучить перспективы населенного пункта», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Заместитель акима области Алмас Мадиев представил анализ развития промышленности, туризма, малого и среднего бизнеса, объемов инвестиций в основной капитал и розничной торговли, реализации государственных программ «Дорожная карта бизнеса-2025», «Енбек», «Экономика простых вещей» и «Цифровой Казахстан».

«Надо активнее работать с простаивающими предприятиями. Развивать электронную торговлю, специальную экономическую зону в Шуском районе, увеличить казахстанское содержание при реализации программ», - сказал аким области.

Регулярно проводятся соцопросы среди населения по результативности деятельности акимов всех уровней. По итогам соцопросов низкую оценку получили акимы города Тараза, Жуалынского, Сарысуского и Меркенского районов.

«Проведение регулярных социологических опросов позволяет понять настроения в обществе, взгляды и предпочтения людей. Не надо устраивать показухи из благотворительных дел, все должно идти от души. Проект «Асарлатып үй салу» помимо решения жилищных проблем отдельно взятой семьи способствует единению местного сообщества, установлению более прочных связей. В прошлом году были начаты многие хорошие проекты – «Бейбітшілік пен келісім», «Үлгілі ауыл», «Көшпелі қоғамдық қабыдау», «Түлек.кз» и другие. Их надо продолжить. Акимам нужно научиться взаимодействовать с социальными сетями, работать с лидерами общественного мнения», - отметил глава региона.

«Главное – мир и спокойствие в обществе. Наступивший 2021 год пройдет под знаком 30-летия Независимости. Праздник нужно встретить с высокими трудовыми показателями. Требуется усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, так как количество инфицированных COVID-19 увеличивается. Всем акимам следует тщательно подготовиться к отчетной кампании, акцентировать внимание на решении поднятых населением проблем», - подчеркнул аким области Бердибек Сапарбаев, завершая заседание.

Напомним, недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. Аким области доложил, что рост экономики в регионе за отчетный период составил 102,2%, инвестиции в основной капитал достигли 344,1 млрд тенге.