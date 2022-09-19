19 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

117 лет назад (1905-1983) родился ТОКМАГАМБЕТОВ Аскар - казахский поэт, писатель.

Родился в Кызылординской области. Обучался у сельского муллы арабской грамоте. В 1924 году поступил в Ташкентский политехнический техникум. В 1932 году окончил редакционно-издательское отделение института журналистики в Москве.

Работал в редакциях газет «Лениншіл жас», «Ленин жолы», «Қазақ әдебиеті», «Социалистік Қазақстан», журнала «Ара», был ответственным секретарем межобластного отделения СП Казахстана в Шымкенте и в Кызылорде.

Создал произведения, посвященные теме защиты Родины, интернационализма. Первым из казахских литераторов описал ужасы фашизма. В годы войны стали широко известными патриотические песни на его стихи о подвигах людей на фронте и о тружениках тыла, о дружбе народов. Его поэмы делятся на 4 группы: о жизни аула - «Письмо», «Ключ счастья», «Каскелен», «Путь в жизнь», «Весна агронома» и др.; о выдающихся общественных деятелях, борцах за счастье народа - «Али-батыр», «Судьба поэта», «Часовой Кремля» и др.; о защите Отечества, мужестве, патриотизме: «Великаны, победившие смерть», «Дастан богатырей», «Уборщица» и др.; об интернационализме - «На улицах Берлина», «Испания», «Темной ночью», «На берегах Рейна» и др.

Многие лирические стихи положены на музыку. Автор повести «Люди орлиного полета» о жизни Ибрая Жахаева, «Акмоншак» (совместно с О. Бодыковым) о революционном ауле, романа «Отец и сын» в котором показаны картины жизни казахов, населяющих предгорья Каратау и побережья Сырдарьи (переиздан под названием «Переполох»). Написал роман «Минарет поэзии» о казахских акынах, живших в XIX веке.

Одним из важных направлений творчества А. Токмагамбетова является сатира. Издал ряд сборников сатирических стихов и фельетонов. Ярко проявилась творческая индивидуальность писателя в его драматическом произведении «Хазрет Султан», «Семафор открыт», «Два закона». Написал киносценарий «Если бы все мы были такими», перевел на казахский язык роман Садриддина Айни «Рабы».

Награжден орденами Октябрьской революции, Великой Отечественной войны І ст., Трудового Красного знамени (трижды) и медалями.

38 лет назад (1984) родился ДАРБАЕВ Асан Кобентаевич - председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Акмолинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, финансы и финансовое право (2005); Академию государственного управления при Президенте РК, государственное и местное управление (2009); Университет «Уорвик» (Великобритания), менеджмент (управление проектами) (2012).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК по г. Алматы (2005-2006); главный специалист, начальник отдела Антимонопольного управления по г. Алматы (2006-2013); руководитель управления, заместитель директора департамента в Центральном аппарате антимонопольного органа (2013-2015); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (2015-2017); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2019). Отмечен Благодарственным письмом председателя правления НПП «Атамекен» (2016).



