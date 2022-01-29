19 продуктов по сниженным ценам: где и что можно купить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акиматом Алматы в целях недопущения необоснованного роста и сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные товары ведется активная работа. Перечень состоит из 19 наименований продуктов и включает в себя сахар, масло, мясо, гречку, овощи и другие. Их по сниженным ценам на сегодня можно найти в крупных супермаркетах, на некоторых рынках города. Корреспондент МИА «Казинформ» побывал в нескольких точках.

Первым местом был социальный павильон АО «СПК Алматы» - Locomarket. Они имеются во всех районах города.

«Мы находимся рядом с павильоном СПК, где представлены овощная и бакалейная продукции, они на 10-15% ниже рыночной стоимости. Здесь реализуется картошка, лук, морковь, капуста. Они напрямую поставляются с фермы на полки», - рассказывает заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Ерлан Омаров.

По его словам, все овощи местные, поставляются из Алматинской, Павлодарской и Жамбылской областей.

Также мы посетили оптовый рынок, где расположена социальная мясная лавка. Приобрести килограмм грудино-лопаточной части говядины по цене 2 050 тенге (на 13,5% ниже среднерыночных) можно на пяти рынках мегаполиса: Орбита, Оптовка, Таусамалы, Тастак и Арыстан. Также продажа ведется в 73 крупных супермаркетах. Всего за сутки реализуется около трех тонн мясной продукции.

«Также сейчас ведем переговоры с еще двумя рынками, планируем для широкого охвата поставить еще порядка трех павильонов в отдаленных районах города», - отметил Ерлан Омаров.

Продавец социальной лавки заявил, что в течение нескольких часов мясо по 2 050 тенге раскупают, как горячие пирожки. На качество пока никто не жаловался.

На территории «Оптовки» также есть овощная социальная лавка. Здесь реализуются 10 наименований СЗПТ (картофель, морковь, лук и капуста, сахар, гречневая крупа, масло подсолнечное, рис, рожки, мука) по сниженным ценам, что создает конкурентную среду среди торгующих.

В целом такую точку можно найти на семи основных рынках города: Зеленый базар, Жана Акбулак (оптовка), Сары-Арка, Тастак, Таусамалы, Алматы-1, Ярмарка Турксиб.

«Работа по сдерживанию и недопущению необоснованного роста цен на бакалейную, овощную продукцию, на все 19 видов СЗПТ ведется по поручению Главы государства на системной основе каждый год. Порядка двух лет у нас стоят социальные лавки на семи рынках, мясные социальные лавки у нас работают более 2-3 месяцев. То есть, поэтапно открываются», - заметил замруководителя управления.

Далее журналисты побывали в одной из торгово-розничных сетей.

По данным управления предпринимательства и инвестиций, в рамках «оборотных» займов предоставлены льготные займы, торговым сетям «Магнум» (5,7 млрд тенге) и «Тоймарт» (430 млн тенге), заводу по производству яиц «Алсад» (800 млн тенге), производителю мяса говядины «Асыл Ет» (88 млн тенге), на полках которых ведется фиксирование цен 19 наименований СЗПТ в объеме 36,5 тысяч тонн.

Кроме того, для стабилизации цен в период межсезонья с сентября 2021 по апрель 2022 года ведется реализация 22 тысяч тонн овощей в торговой сети «Магнум», в рамках, «форвардного» закупа.

На сегодня там картофель стоит 119 тенге за килограмм, морковь – 128 тг/кг, лук – 86 тг/кг, капуста – 117 тг/кг. Это ниже среднерыночных цен на 5-35%.

Заключены 19 меморандумов с производителями СЗПТ для прямых поставок на полки в торговые точки города по сниженным ценам. К примеру, с хлебзаводом «Алматынан» подписан меморандум о фиксировании отпускных цен на уровне - 85 тг за булку. Проведены переговоры с сетью магазинов молочной продукции по снижению торговой надбавки на продукцию в 130 торговых точках.

В рамках работы по стабилизации цен на СЗПТ, наравне с программой льготного кредитования применяются меры государственного регулирования цен.

Так, прорабатывается установление предельных цен по городу Алматы на морковь (161 тг/кг) и подсолнечное масло (791 тг/л) сроком на 60 дней.

С 22 января текущего года на еженедельной основе возобновлены продовольственные ярмарки «выходного дня» в пяти районах города (Алмалинский, Медеуский, Бостандыкский, Алатауский, Ауэзовский). Участие примут сельхозтоваропроизводители близлежащих районов Алматинской области, а также пищевые предприятия г.Алматы.

Ерлан Омаров рассказал, что в городе создана рабочая группа. Они проводят рейды по местам.

«У нас в городе имеется порядка 3 600 продовольственных магазинов «у дома» - В, С класса. Мы им рекомендуем и предоставляем возможность заключить с нами договоры по поставкам тех же яиц по цене 400 тенге за десяток, по бакалейной продукции. У нас создан колл-центр по этим вопросам, они принимают заявки», - говорит спикер.

Он добавил, что были также факты нарушения, когда предприниматели завышали цены на продукции. С ними проведена профилактическая работа.

Ранее заместитель акима города Максат Кикимов рассказал, что по итогам мониторинга, в 61 магазине семи районов (кроме Турксибского) выявлены факты необоснованного повышения цен на СЗПТ.

Он также заявил, что в результате профилактических работ были снижены цены на следующие виды продовольственных товаров: подсолнечное масло на 15% (с 920 до 780 тг/л); молочная продукция на 5% (кефир – с 315 до 300 тг/л, молоко – с 295 до 280 тг/л); хлеб социальный – на 10% (с 100 до 90 тг/булка); мука первого сорта - на 10,2% (с 245 до 220 тг/кг); яйца первой категории - на 6,2% (с 490 до 460 тг/десяток); сахар - на 5,7% (с 350 до 330 тг/кг).