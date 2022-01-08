19 посетителей бара задержаны в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 посетителей бара задержаны в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«8 января в 02:45 часов в ЗКО в ходе проведения рейдовых мероприятий установлен бар, который, нарушая требования режима ЧП, принимал посетителей в ночное время. В баре, несмотря на требования Коменданта и режима ЧП, свободно гуляла молодежь, в том числе и несовершеннолетние. Сотрудниками полиции были задержаны 19 посетителей данного увеселительного заведения, некоторые из которых находились в алкогольном опьянении», - отмечают ведомстве.

По данным МВД, все лица доставлены в УП города Уральска для установления личностей и привлечения их к ответственности. Хозяин и сотрудники заведения также были задержаны.

При задержании и доставлении указанные лица, в частности женщины и молодые девушки будучи в нетрезвом состоянии вели себя агрессивно, всячески пытались провоцировать сотрудников полиции, оскорбляя, выражаясь нецензурной бранью и жестами.

«Все нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству, с учетом особенностей режима чрезвычайного положения», - подчеркнули в МВД.

Департамент полиции напоминает всем жителям и гостям ЗКО о том, что в период действия режима чрезвычайного положения, помимо всего, установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств с 23?00 до 07?00 часов, запрещена работа увеселительных заведений и реализация алкогольной продукции.