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    19 посетителей бара задержаны в ЗКО

    8 Января 2022, 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 посетителей бара задержаны в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    «8 января в 02:45 часов в ЗКО в ходе проведения рейдовых мероприятий установлен бар, который, нарушая требования режима ЧП, принимал посетителей в ночное время. В баре, несмотря на требования Коменданта и режима ЧП, свободно гуляла молодежь, в том числе и несовершеннолетние. Сотрудниками полиции были задержаны 19 посетителей данного увеселительного заведения, некоторые из которых находились в алкогольном опьянении», - отмечают ведомстве.

    По данным МВД, все лица доставлены в УП города Уральска для установления личностей и привлечения их к ответственности. Хозяин и сотрудники заведения также были задержаны.

    При задержании и доставлении указанные лица, в частности женщины и молодые девушки будучи в нетрезвом состоянии вели себя агрессивно, всячески пытались провоцировать сотрудников полиции, оскорбляя, выражаясь нецензурной бранью и жестами.

    «Все нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству, с учетом особенностей режима чрезвычайного положения», - подчеркнули в МВД.

    Департамент полиции напоминает всем жителям и гостям ЗКО о том, что в период действия режима чрезвычайного положения, помимо всего, установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств с 23?00 до 07?00 часов, запрещена работа увеселительных заведений и реализация алкогольной продукции.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Западно-Казахстанская область МВД РК
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