19 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».



94 года назад (1924-1988) родился КОШКАРБАЕВ Рахимжан - казахский офицер, водрузивший первым на Рейхстаг флаг Победы, «Халык каһарманы».

Уроженец Акмолинской области. Окончил Фрунзенское училище пехотных войск.

Командовал 150-м взводом Идрицкой стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши и Германии. В апреле 1945 года участвовал в штурме Рейхстага. 30 апреля вместе с Г.Булатовым под шквалом вражеского огня водрузил над Рейхстагом Знамя Победы. После капитуляции фашистской Германии проходил службу в советских оккупационных частях на Эльбе. В 1947-1967 годы - инструктор Акмолинского областного исполнительного комитета, главный инспектор главного управления отдела переселения при Совете министров Казахской ССР. С 1967 года - директор гостиницы «Алма-Ата». Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени.

88 лет назад (1930) родился ШАРМАНОВ Торегельды Шарманович - президент Казахской академии питания. Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский медицинский институт (1955); аспирантуру Карагандинского медицинского института, ученый-гигиенист-нутрициолог (1958),

Трудовой стаж: главный врач Улытауской районной больницы (1958-1962); заведующий отделом Научно-исследовательского института краевой патологии (1962-1968); ректор Актюбинского медицинского института (1968-1971); министр здравоохранения КазССР (1971-1982); директор Института региональных проблем питания АМН СССР (1973-1984); заведующий кафедрой Центрального института усовершенствования врачей Минздрава СССР (1985-1988); директор Научного центра региональных проблем питания (с 1994 года - Институт проблем питания Академии наук Казахстана).

Награжден орденами Октябрьской революции (1976), Дружбы народов (1980), «Парасат» (1996), «Достық» 1-й ст. (2010), медалями «За трудовую доблесть» (1969), «За доблестный труд» (1970). Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники за цикл работ «Разработка фундаментальных и прикладных аспектов науки о питании в республике» (2001); лауреат независимой премии «Платиновый Тарлан» в номинации «Наука» (2003).

48 лет назад (1970) родилась МЫНШАРИПОВА Сая Найманбайкызы - заместитель председателя правления Национальной компании «Kazakhstan Engineering».

Окончила Казахский государственный экономический университет, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности (1992); Высшую школу бизнеса Московского государственного университета имени М.Ломоносова, Executive MBA (2010).

Трудовая деятельность: аудитор компании «Марсат» (1995-1998); главный бухгалтер пейджинговой компании «Аспан» (1998-2001); аудитор консалтинговой компании «Туранга» (2001-2003); главный бухгалтер АО «Национальный инновационный фонд (2003-2007); главный бухгалтер АО «ФРМП ДАМУ» (2007-2008); директор департамента аудита и контроля АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2008-2015).

На занимаемой должности - с февраля 2015 года.