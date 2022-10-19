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    19 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    19 Октября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День спасателя в Казахстане

    Указом Президента Республики Казахстан от 19 октября 1995 года «О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов РК» на базе аппарата государственной комиссии Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям и Республиканского штаба гражданской обороны был создан центральный исполнительный орган - Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям. Эта дата в 2008 году по инициативе МЧС РК стала считаться днем рождения профессионального дня спасателя.

    СОБЫТИЯ

    В 1928 году в поселке Карсакпай Карагандинской области был создан Жезказганский горно-металлургический комбинат (АО «Жезказганцветмет»). В июле 1997 года на базе АО «Жезказганцветмет» создана корпорация «Казахмыс», которая занимает первое место в Казахстане по производству рафинированной меди и серебра. Входит в первую десятку мировых производителей меди. Вклад в создание горно-металлургического комплекса и развитие всего Жезказганского региона принадлежит казахскому ученому-геологу Канышу Сатпаеву.

    В 1989 году на Семипалатинском полигоне был произведен последний (221-й по счету) ядерный подземный взрыв. Полигон располагался в северо-восточном Казахстане, на стыке Павлодарской, Карагандинской и Семипалатинской областей. Первый ядерный взрыв на полигоне произведен 29 августа 1949 года. За 40 лет на полигоне было произведено 456 воздушных, наземных и подземных ядерных взрывов.

    В 2005 году в целях укрепления культурных связей между народами двух стран АО «Казпочта» совместно с почтой Эстонии выпустило новые почтовые марки на тему «Охотничьи собаки». На новых марках изображены собаки пород тазы и эстонская гончая.

    Эстонская гончая - единственный вид собак, выведенный в Эстонии. Ни до, ни после этого опыта в стране не проводились попытки селекции псов. Создавалась как охотничья, именно это ее прямое и самое важное предназначение. Стандарт эстонской гончей впервые утвержден в 1954 году.

    Тазы - порода собак, относимых к борзым восточной группы, используется для конной охоты на зайцев, лисиц, корсаков, барсуков и изредка на волков. Тазы способна развивать скорость до 80 км в час. Собака хрупкая, но выносливая, экономна в движениях и азартна на охоте.

    В 2010 году Национальным банком РК были выпущены в обращение памятные серебряные монеты номиналом 500 и 5 тыс. тенге и памятная золотая монета номиналом 100 тенге, посвященные 7-м зимним Азиатским играм 2011 года.

    В 2012 году начал свою жизнь первый круглосуточный новостной канал «24KZ». Телеканал был создан специально в рамках национальной программы развития цифрового телевидения и вещает через национальную спутниковую систему «Otau TV».

    В 2012 году Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила о присуждении премии ИСЕСКО в области науки и технологии 2012 года профессору кафедры технологии силикатов и синтеза минералов Южно-Казахстанского государственного университета им. М.О. Ауэзова доктору Бегену Омаровичу Есимову.

    Премия вручается ученым и научным исследователям государств-членов организации за выдающийся инновационно-научный вклад в области биологии, химии, геологии, математики, физики и научных технологий.

    В 2013 году Казахстан получил статус последователя Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей (ИПДО). На состоявшемся в Абиджане, Республика Кот-д'Ивуар, заседании Международного правления по Инициативе прозрачности деятельности добывающих отраслей (ИПДО), рассматривался вопрос о соответствии Казахстана стандартам Инициативы. В результате было вынесено окончательное решение о том, что усилия, принятые по внедрению ИПДО, и их результаты в Казахстане заслуживают наивысшей оценки, и объявлено о присвоении РК статуса - «страна-последователь».

    В 2015 году Казахстан получил официальный статус в Комитете содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Статус «приглашенный» обеспечивает Казахстану доступ к передовому опыту по выработке политики в области официальной помощи развитию. Кроме того, усиливаются позиции страны в международных отношениях, что способствует максимальному извлечению политических дивидендов.

    В 2015 году в Лиссабоне на заседании Генеральной ассамблеи Европейской федерации национальных инженерных обществ FEANI Казахстанская ассоциация инженерного образования (KazSEE) была принята в качестве полноправного члена данной организации.

    Полноправное членство KazSEE в FEANI позволит отечественным специалистам естественно-научной сферы, инжиниринга и технологий подтверждать свою квалификацию, получать инженерную карту (Engineering Card), европейский сертификат и быть включенными в реестр европейских инженеров (EurEng), а также предоставляет возможность свободно трудоустраиваться в странах Европейского Союза.

    В 2016 году в Астане состоялось официальное открытие памятника Рахимжану Кошкарбаеву. 11-метровый монумент был установлен на пересечении проспектов Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. Высота скульптурной композиции составляет 6 метров, а гранитного постамента - 4,5 метра. Автор памятника - известный скульптор Аскар Нартов.

    В 2016 году Казахстан получил статус наблюдателя соглашения ВТО по государственным закупкам. Официальная заявка Республики Казахстан на получение такого статуса была одобрена единогласным голосованием в рамках очередного заседания комитета ВТО по госзакупкам, проходившего в Женеве (Швейцария).

    Получение Казахстаном статуса наблюдателя Соглашения ВТО по государственным закупкам является одним из обязательств Республики Казахстан при вступлении в ВТО. Это является свидетельством соответствия системы государственных закупок Казахстана передовым международным стандартам.

    В 2019 году в Таджикистане открыли обелиск памяти 17 воинам казахстанского батальона, проявившим боевую взаимовыручку и беззаветную преданность воинскому долгу. 7 апреля 1995 года в Пшихаврском ущелье Дарвазского района Таджикистана казахстанская 7-я сводная рота подверглась нападению отрядов оппозиционных сил. В результате пятичасового боя Внутренние войска потеряли 17 бойцов, 33 получили ранения.

    В 2021 году в городе Аксу Павлодарской области открыли мемориальную доску погибшему при исполнении служебного долга командиру отделения Машрапу Арыстанбеку Дулатулы.

    «Профессия пожарного - это для настоящих мужественных молодых людей, которые, верные своей клятве, невзирая на опасность, до конца выполняют свой служебный долг, - сказал на мероприятии начальник департамента по ЧС Жасулан Джумашев. - Одним из таких героев был младший сержант, командир отделения Машрап Арыстанбек. Я выражаю благодарность и склоняю голову перед родителями, которые вырастили достойного сына нашего народа».

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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