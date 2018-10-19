19 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».



ДАТЫ

День спасателя в Казахстане

Указом Президента Республики Казахстан от 19 октября 1995 года «О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов РК» на базе аппарата государственной комиссии Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям и Республиканского штаба гражданской обороны был создан центральный исполнительный орган - Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям. Эта дата в 2008 году с инициирования МЧС РК стала считаться днем рождения профессионального дня спасателя.

СОБЫТИЯ

В 1928 году в поселке Карсакпай Карагандинской области создан Жезказганский горно-металлургический комбинат (АО «Жезказганцветмет»). В июле 1997 года на базе АО «Жезказганцветмет» создана корпорация «Казахмыс», которое занимает первое место в Казахстане по производству рафинированной меди и серебра. Входит в первую десятку мировых производителей меди. Вклад в создание горно-металлургического комплекса и развитие всего Жезказганского региона принадлежит казахскому ученому-геологу К.Сатпаеву.

В 1989 году на полигоне в Семипалатинске произведен последний (221-й по счету) ядерный подземный взрыв. Полигон располагался в северо-восточном Казахстане, на стыке Павлодарской, Карагандинской и бывшей Семипалатинской областей. Первый ядерный взрыв на полигоне произведен 29 августа 1949 года. За 40 лет на полигоне произведено 456 воздушных, наземных и подземных ядерных взрывов.

В 2004 году Глава государства в алматинской резиденции принял генерального секретаря НАТО Яаапа де Хоопа Схеффера. На встрече речь шла о партнерстве между НАТО и Казахстаном, роли нашей республики в этом процессе, программах, которые должны быть реализованы в рамках Североатлантического альянса. Казахстан, как было отмечено во время беседы, оказывает немалое содействие различным мероприятиям, к примеру, программам борьбы с терроризмом, создания оборонных институтов и др.

В 2005 году в целях укрепления культурных связей между народами двух стран АО «Казпочта» совместно с почтой Эстонии выпустило новые почтовые марки на тему «Охотничьи собаки». На новых марках изображены собаки пород тазы и эстонская гончая. Эстонская гончая - единственный вид собак, выведенный в Эстонии. Ни до, ни после этого опыта в стране не проводились попытки селекции псов. Создавалась как охотничья, именно это ее прямое и самое важное предназначение. Стандарт эстонской гончей впервые утвержден в 1954 году.

Тазы - порода собак, относимых к борзым восточной группы, используется для конной охоты на зайцев, лисиц, корсаков, барсуков и изредка на волков. Тазы способна развивать скорость до 80 км в час. Собака хрупка и вынослива, экономна в движениях и азартна на охоте.

В 2010 году Национальным банком РК выпущены в обращение памятные серебряные монеты номиналом 500 и 5 тыс тенге и памятная золотая монета номиналом 100 тенге, посвященные 7-м зимним Азиатским играм 2011 года.

В 2012 году начал свою жизнь первый круглосуточный новостной канал «24KZ». Телеканал был создан специально в рамках национальной программы развития цифрового телевидения и вещает через национальную спутниковую систему «Otau TV».

https://www.inform.kz/rus/article/2503768

В 2016 году в Астане состоялось официальное открытие памятника Рахымжану Кошкарбаеву. 11-метровый монумент установлен на пересечении проспектов Б.Момышулы и Р.Кошкарбаева. Высота скульптурной композиции составляет 6 метров, а гранитного постамента - 4,5 метра. Автор памятника - известный скульптор Аскар Нартов.

В 2017 году книга о Президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве «Дорога жизни» переведена на азербайджанский язык. Она вышла тиражом в 500 экземпляров, передается в посольства и представительства Азербайджана. Книга была издана при поддержке Международной тюркской академии.